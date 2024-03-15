Geçmiş vaatleri sorulunca yine çuvalladı! Bir ‘Hatırlamıyorum’ vakası daha!

CHP İBB Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bir Youtube kanalına konuk oldu. 2019 yılında verdiği söz ve vaatleri sorulan İmamoğlu yine hatırlamadığını dile getirdi. İstanbul'daki metroyu 2 katına çıkaracağına ilişkin vaadi hatırlatılan İmamoğlu, "Ben ne dediğimi kelime kelime nereden bileyim" dedi. İmamoğlu, Boğaz geçidi Hızray vaadi için ise "5 yılda yetişmezdi, yetişmedi de zaten" değerlendirmesinde bulundu.