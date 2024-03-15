Kurum: Türkiye Yüzyılı’nın fatihleri gençlerimiz olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

21'nci yüzyılda fetihlerin ilim ve bilimle gerçekleştiğini dile getiren Kurum, "Üniversiteye girerken de mezun olduğunuzda da, Beyazıt kapısının altından geçeceksiniz. Kapının bir yanında 'Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık'; diğer yanında ise 'Seni kıymetli bir zaferle destekledik.' ayeti yazıyor. Evet sevgili gençler, ben de diyorum ki 21. yüzyılın fetihleri artık ilimle, bilimle gerçekleşmektedir. Ve ben inanıyorum ki bu yüzyılın, Türkiye Yüzyılı'nın fatihleri gençlerimiz olacak, sizler olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlığı döneminde gençlerin önünü açmak için çalışacağını ifade eden Kurum, "Biz yola çıkarken, 'Gençlerin; her anında, hep yanında olacağız' dedik, 'Bu şehir Gençlerin İstanbul'u olacak.' dedik" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL'U GENÇLER İÇİN UMUDUN ANAHTARI HALİNE GETİRECEĞİZ'

'İstanbul'da üniversite eğitimi almak iki diplomaya sahip olmak demektir' diyen Kurum, "Birincisi akademik eğitimin getirdiği diplomadır, ikincisi bu kutlu şehrin size kattığı tecrübelerdir. Biz bu şehri; gençlerimiz için ilmin kapısı, umudun anahtarı, başarıların merkezi haline getirmekte kararlıyız" dedi.

'KENDİ İŞİNİZİ KURMANIZ İÇİN TÜM DESTEKLERİ SUNACAĞIZ'

Murat Kurum gençlere yönelik projelerini ise şu şekilde sıraladı: "Kendi işinizi kurmanız, okul hayatınızda özgürce hareket edebilmeniz için gerekli tüm destekleri sunacağız. Tüm üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Sizlere ulaşımda öğrenci tarifesine ek yüzde 40 daha indirim yapacağız. Belediyemizin kültür, sosyal ve spor tesisleri yüzde 50'ye varan indirimlerle emrinizde olacak. Memleketinize giderken yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinizin yarısını biz ödeyeceğiz. Öğrenci evinde kalan kardeşlerimiz için aylık 25 metreküp doğalgaz desteğini İstanbul'da okuyan her bir öğrenci evine vereceğiz. Bu şehirde yuva kurmak da zor olmayacak. 50 bin liralık maddi destekle, yeni evlenecek genç kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Diyetisyenleriyle, danışmanlarıyla, öğrenci koçları ve kütüphaneleriyle 'Mekanİstanbul'ları hizmete alacağız. 'Kitaphane'leri ve 'kitap-kafe'leri 39 ilçemizde süratle açacağız. 'İBB BİKAHVE' uygulamamızla; üniversite yakınları ve toplu kullanım alanlarında sizlere kahve hizmeti sunacağız. Sizi kahvesiz bırakmayacağız."

'GENÇLER İSTANBUL'UN YÖNETİMİNDE HAK SAHİBİ OLACAKLAR'

Murat Kurum, gençlerin yönetimde söz ve hak sahibi olabilmesi için Gençlik Meclislerini işler hale getireceklerini sözlerine ekleyerek, "Bizim dönemimizde gençler, sadece söz sahibi değil, İstanbul'un yönetiminde hak sahibi olacaklar. Artık, Gençlik Meclislerini öyle 'toplan-dağıl' mekânları olmaktan çıkarıyoruz. Gençlerin şehri yönettiği icraat mekanları haline getiriyoruz" dedi.

"İLK İŞİNİ KURACAK 100 BİN GENCE 100 BİN TL SERMAYE DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Gençlerin çözüm önerilerini kendi projelerine dahil ettiğini belirten Kurum, "Şimdi biz bu güçlü iletişimi, 'Projem İstanbul' uygulamamızla bir adım daha öteye taşıyoruz; sizin 'İstanbul Araştırmalarınızı' ayni ve nakdi imkânlarımızla sahipleniyoruz. Göreve geldiğimizde; sizin, üretime ve istihdama katkı vermenizi çok önemsiyoruz. Bunun için de 'ilk işinin sermayesini' biz veriyoruz. İlk işini kuracak 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği verecek ve üretime, istihdama katkınıza biz de destek olacağız" şeklinde konuştu.

39 ilçede açılacak paylaşımlı ofislerle 100 bin gence kendi işini kurma imkanı sağlayacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, "Mezun olduktan sonra yeni ofislerimizde mesleklerimizi yapacak, işinizi buradan yöneteceksiniz. Yine 'Dijital İstanbul' çatısı altında hem afet yönetimini hem de İstanbul trafiğindeki otobüslerin, metrobüslerin navigasyon uygulamalarını, taksi uygulamalarını birleştiriyor olacağız. Sizlere kuracağımız eğitim atölyelerimizde, İSMEK'lerimizde sizin farklı alanda eğitim almanıza destek verecek adımları atacağız. Orada gençlerimiz yazılım öğrenecek, farklı bir yabancı dil öğrenecek. Eğitimini almış olduğu üniversitedeki bilgisini, birikimini gelip sosyal sorumluluk projesi kapsamında İSMEK'lerde saati 200 TL olarak verecek. Hem çalışacak hem de kendi hazırlıklarına kendi gelirlerine destek olacaklar" ifadelerini kullandı.

"ESKİMİŞ KONUTLAR 1 YIL SONRA SOKAĞINIZDA OLMAYACAK'

Kentsel dönüşüm ve ulaşım ile ilgili sorunları çözmek için hemen harekete geçeceklerinin altını çizen Murat Kurum, "Birçoğunuz buraya farklı ilçelerden, mahallelerden geliyorsunuz. Hani sokağınızda yanından geçmeye çekindiğiniz sağlıksız, güven vermeyen, eskimiş konutlarımız var ya, işte onların çoğu bir dahaki Ramazan ayına kadar, yani 1 yıl sonra artık sokağınızda olmayacak.

Onların yerinde afetlere karşı dirençli 130 bin yeni konutumuzu göreceksiniz. 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Şu an 340 kilometre olan metro mesafesini 5 yılda 650 kilometreye çıkarmak istiyoruz. Bunun için de bilim insanlarımızla, teknik arkadaşlarımızla, liyakatli kadrolarımızla birlikte İstanbul'un trafiğini de çile olmaktan çıkarıyor olacağız" dedi.

'İSTANBUL GENÇLİĞİNE ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR PROJEYİ ARMAĞAN EDECEĞİZ'

Gençleri yarın düzenlenecek olan 'Türkiye'nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü'nün tanıtım toplantısına da davet eden Kurum, konuşmasını şöyle noktaladı: "Sizleri; geleceğiniz ve kariyeriniz için önemli olacağına inandığım bir programa davet etmek istiyorum. 16 Mart saat 13.00'de sizleri, İstanbul'un tüm gençlerini 'Türkiye'nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü'nün tanıtım toplantısına, Atatürk Havalimanı'na bekliyorum. Yarın burada çok güzel sürprizlerimiz olacak. Gençliğimiz için, gençliğimizin geleceği adına, İstanbul'umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi, projemizi sevgili gençlerimize sizlere açıklayacağız. Ve orası bir girişimcilik merkezi, bir teknoloji merkezi, bir teknoparklar olarak tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya hizmet edecek bir bilim yuvası olacak. Açılışı ilgili bakanlarımızın, bu konuda bilim yapmış, üretim yapmış kıymetli iş insanlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. İstanbul'un gençliğine çok önemsediğimiz bir projeyi yarın armağan ediyor olacağız."