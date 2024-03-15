Muhammet Kökten: Sizi bu rezillikten kurtaracağım

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, beraberindeki AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Aykol, İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte tersane esnafına ziyarette bulundu.

İşletmecilerin ve çalışanların sorunlarını dinleyen Başkan Adayı Kökten, bölgede önemli sıkıntıların bulunduğunu vurguladı. Yeni yerinde hayata geçirilmesi planlanan tersane projesi hakkında da bilgiler aktaran Kökten, sorunların çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi.

KÖKTEN "YENİ TERSANE PROJEMİZ ÇOK BEĞENİLDİ"

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten yaptığı açıklamada, "Tersane esnafımız ve emekçilerimizin sorunlarını dinledik. Çözüm önerilerimiz hakkında da değerlendirmelerde bulunduk. Yeni tersane projemiz ile ilgili konuştuk. Bu çalışmamız mutlulukla karşılandı. Aynı zamanda tersanede büyük sıkıntılar olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Kış döneminde Fethiye'nin ekonomisi canlandıran bu bölgenin durumu hepimizi üzüyor. Önümüzdeki 5 yılda onlara çok daha rahat bir ortamda çalışma imkanı sunacağız. Bunun sözünü verdim. Tekne üretimi ile Fethiye ekonomisine ciddi bir katkı sağladıkları için kendilerine tüm imkanları sağlayacağız. Her zaman onların yanındayız" diye konuştu.