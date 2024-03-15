Şahinbey tünelleri hizmete açıldı! 25 dakikalık yol 1 dakikaya düşecek

11 ay önce temeli atılan ve 35 bin kamyon hafriyatın kazılarak çıkarıldığı projede, çelik güçlendirme, betonlama işlemleri toplam 7 ayda tamamlanarak tünel hizmete açıldı. 1 milyar liraya mal olan tünelin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

Tünelin hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak bugün Türkiye yüzyılına yakışır yeni bir eseri daha vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ay önce temelini attığımız tüneller şehir trafiğine çok ciddi katkı sağlayacak. Normalde en az 2 yıl sürecek bir çalışma gerektiriyordu. Biz bu süreyi kısaltmak ve vatandaşın hizmetine biran önce sunmak için hep birlikte gece gündüz çalışıp 7 ay gibi kısa bir sürede 35 bin kamyon kazarak hafriyat çıkararak kazı işlemlerini tamamlamıştık. Akabinde çelik güçlendirme, betonlama ve membran işlemlerini de tamamlayarak bugün itibariyle vatandaşın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Ramazan ayında trafiğin yoğun olması nedeniyle tüneli hızla hizmete sunduklarını belirten Tahmazoğlu, "Tünelin elektronik, mekanik kısımlarında 2 aylık bir çalışmamız daha olacak. Resmi açılışı da inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız Ramazan ayında trafikte fazla beklemesin diye hizmete aldık. Tünellerimiz 1 milyar TL'ye mal oldu. Bugün ihale etsek en az 2 milyar TL'yi bulacak bir yatırım. Burası Şehreküstü Kavşağı'nı Yeşilvadi Bulvarı'na bağlayan çok önemli bir yol oldu" diye konuştu.

Normal şartlarda 25 dakika süren yolun tünelle birlikte 1 dakikaya düştüğünü vurgulayan Tahmazoğlu, "Bir günde buradan 13 bin 500 araç geçmesini bekliyoruz. Bu da yılda 5 milyon araç demek. Sadece yakıt tasarrufu 300 milyon TL tutuyor. 3 yılda tünel kendisini amorti ediyor. Bunun yanı sıra gaz salınımı, hava kirliliği ve çevre kirliliğini ortadan kaldırıyor. Tünellerimiz şehrimizin trafiğine çok ciddi bir katkı sağlamış olacak" dedi.