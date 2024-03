Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kirli para trafiği skandalına sert tepki: İşin içine deste deste para girince...

Göremezsiniz, çünkü bu yapının tek misyonu Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, huzuru, selameti, refahı için çalışan, çabalayan, ter döken, mücadele veren sadece biz varız. Cumhur İttifakı bunun için saldırıların hedefindedir. Ne diyor o güzel türküde; "Giderem Van'a doğru, yolum İran'a doğru. Kes başım kanım aksın, kadir bilene doğru." Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun helal olsun. Ama kadir kıymet bilmeyip de sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz. Van'ı bu mücadelemizde en güçlü şekilde yanımızda görmek istiyoruz."

DİYARBAKIR'A YAPILAN YATIRIMLAR

Bizim milletimize verdiğimiz her sözün ortaya koyduğumuz her vizyonun ve programın gerisinde ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler bulunuyor. Her bir şehrimiz ve her bir insanımız bu eserlerden ve hizmetlerden payına düşeni almıştır. Bu anlayışla Van'a da son 21 yılda güncel rakamlarla 168 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, 9 bin 974 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi büyüterek fakülte sayısını 9'dan 19'a çıkardık. Gençlik ve sporda, 8 bin 300 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 77 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, Vanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 21 milyar liralık kaynakla destek olduk. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsünün yapımına devam ediyoruz. Sağlıkta, 500 yataklı merkez ve 400 yataklı bölge hastanesi başta olmak üzere toplamda 1562 yataklı 19 hastanenin de aralarında bulunduğu 104 sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı süren 15 sağlık tesisimiz daha var. Yatak kapasitesi 800 olan Van Şehir Hastanemizin projesini tamamladık yakında ihalesine çıkıyoruz.

TOKİ vasıtasıyla 25 bin 736 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 299 konutun yapımına devam ediyoruz. Acısı hala yüreklerimizi yakan 2011 depremiyle yıkılan Van'daki yerleşim yerlerimizi yeni baştan inşa ettik. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 13 bin 820 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 2 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 8 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 84'üne hizmet veriyoruz. Van'daki 10 millet bahçesi projemizden 6'sını tamamladık, 3'ünün yapımına devam ediyoruz, 1'i de proje safhasında.