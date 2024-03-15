Son dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kirli para trafiği skandalına sert tepki: İşin içine deste deste para girince...

Bugün burada milli irade tokatının ilk seslerini duyuralım mı? Arkadaşlara dedim ki emniyet şu anda karşımızda ne görüyor? Verdikleri rakam, 55 bin. Sizleri karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları, mahşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız? Van'ın kendisi için değil emperyalistlere hizmet için enerjisini sömürenlerden kurtarmaya var mısınız? İşte benim gönüldaşım, yoldaşım, ahiretliğim Van budur.

"KİRLİ İÇ VE DIŞ PAZARLIKLAR HEP BUNLARA EŞLİK ETTİ"

Bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık. Vatanımız olarak kalması için de çok fedakarlıkta bulunduk. Son asrımızın her döneminde demokrasimiz gelişmesin, kalkınmamız gerçekleşmesin, ayaklarımız üzerinde duramayalım diye başımıza musallat edilen bir musibet önümüze çıkartıldı. Musibet kimi zaman darbeler, kimi zaman cuntalar, kimi zaman siyasi ve ekonomik krizler, kimi zaman sosyal gerilimler, kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı.

Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tablo ile karşı karşıyayız. Bir yandan tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık eksiklerini tamamlayan, 2023 hedefleriyle egemenliğini güçlendiren Türkiye Yüzyılı vizyonu ile zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenlerine hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var. Kendi ihtirasları uğruna veya aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşlığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız altı hep aynı adrese çıkar. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır.