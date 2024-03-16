AK Parti İzmir adayı Dağ gençlerle buluştu: Rakiplerimize örnek olsun

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Gençlik Sofrası İzmir" programında İzmirli gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun tezahürat ve coşkuyla karşıladığı Hamza Dağ, "Bugüne kadar birçok seçime birlikte hazırlandık, girdik. İzmir'in sokaklarını adım adım arşınladık. Gençlik Kolları başkanlığımdan beri siyaset yapıyorum bu sokaklarda, hep birlikte yapıyoruz. Biz siyasetimizi alanlarda, sokaklarda yaptık. İzmir'in her ilçesinde bunu gerçekleştirdik. Bin 294 mahallesinde bunu gerçekleştirdik. Gençlikten itibaren, gençliğimizi bu çatı altında bereketlendirdik. Hem aile hayatımız, hem iş hayatımız, hem de siyasetimiz bereketlendi. Hep birlikte bir hikaye yazdık. Bazımız aktör bazımız yanındaki yoldaş oldu hikayemizde. Şimdi bu hikayenin üzerine destan yazmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Bu destan sadece önümüzdeki 5 sene içinde İzmir'e kazandıracaklarımızın destanı değil, 5 sene içinde İzmir'e yapacağımız işler sadece 5 sene içinde konuşulmayacak. Bizden sonraki nesillerde de konuşulacak. 31 Mart'ta hep birlikte İzmir'e hizmetkar olmak istiyoruz. İzmir'e yeni bir hizmet kervanı hazırlamak istiyoruz. 31 Mart bir son değil başlangıç olacaktır. Ayağımızı sağlam bastığımız AK Gençliğimizle bunu hayata geçireceğiz" dedi.

PROJELERİN KONUŞULDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

7/24 yaşayan kütüphane projesini anlatan Dağ, "Sahaya çıktığımda projelerimizin konuşulduğu, tartışıldığını görüyoruz ve 'Projelerini beğeniyoruz, yapacağınıza inanıyoruz' diyen her kesimden hemşehrimle buluşmaktan memnuniyet duyuyorum. Gençlikle yapacaklarımız da çok önemli. Bugün İstinye Park'ta dolaştım, sabah Dokuz Eylül Üniversitesindeydim, etrafında dolaştım. Beni en çok heyecanlandıran, belki maliyeti yüksek değil ama bugüne kadar yapılmamış bir projemizi paylaştık. 7/24 çalışan kütüphane hizmetini Büyükşehir olarak biz yapacağız. Bunu birçok ilde ilçe belediyeleri gerçekleştiriyor. Ne yazık ki İzmir'de gerçekleşmedi. Menemen'de 2 tanesini yapıyoruz. 1 Nisan'dan sonra üniversitelerin etrafında çayı, çorbası, keki ücretsiz kütüphaneleri hayata geçireceğiz ve gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

"ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN GENÇLERE 10 BİN TL DESTEK"

İzmir'de ikamet eden ve ilk kez üniversiteyi kazanan gençlere 10 bin TL'lik destek verileceğini anlatan Dağ, "Üniversite kazanan, İzmir'de oturan gençlerimiz, sonraki yıllarda herkes bir şekilde kendi şartlarını oluşturuyor ama ilk defa kazandıklarında genç kardeşlerimiz ve aileleri ne yapacağız düşüncesinde oluyorlar. Biz bir can suyu vermek istedik, her birine ilk yıl için 10 bin lira destek ödemesi yapacağız" diye konuştu.

"RAKİPLERİMİZE ÖRNEK OLSUN"

"Biz projelerimizi konuşuyoruz, sadece 1 tane değil, her kesime dönük projelerimizi anlatıyoruz. Bunun da rakiplerimize örnek olmasını arzuluyoruz. Onlar da projelerini anlatsınlar, gerçekten yönetme becerisi var mı bunu ortaya koysunlar" diyen Dağ, "Gençlerin toplu ulaşım talebi oldu. 90 dakika uygulamasını tekrar hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Genç İzmirim kartı olan kardeşlerimize 120 dakika ücretsiz aktarma haline getireceğiz toplu ulaşımı" dedi.

"SINAVLARDA İLK BİN'E GİRENLERE 50 BİN TL"

Dağ, İzmir'in her alanda başarıya ulaşmasını arzuladığını belirtti ve "İzmir'in hem üniversite sınavlarında hem de her branşta başarılı olması en büyük arzumuz. LGS, AYT ve TYT'de ilk bine giren İzmirli evlatlarımıza 50 bin TL destek ödemesi yapacağız" dedi.

"GERİ DÖNÜŞÜMLE ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Hamza Dağ şunları söyledi: "Doğalgaz desteğinden tutun birçok alanda destek ve projeyi hayata geçireceğiz. Biz bu konuda tecrübeliyiz. İzmir'in sokak sokak tüm sorunlarını biliyoruz, hem de Ankara'nın koridorlarında meseleler nerede nasıl çözülür bunu iyi biliyoruz. Aynı zamanda da o kadar çok örnek var ki, tüm Türkiye'de belediyelerimizde. Bu örneklerin güzellerini de İzmir'de hayata geçireceğiz. Biz size hitap ederken 'bugünümüzün ve geleceğimizin teminatı gençler' diyoruz, bu dünyayı daha fazla kirletmemeliyiz. Geri dönüştürülebilir çöpleri belediyelerin daha hanede ayrıştıracak şekilde çalışma yapması gerekiyor. Birçok ilimizde, ilçe belediyeleri plastik ve kartonu ayrı günlerde toplayarak bundan elde ettiği gelirlerle de öğrencilerin doğalgaz masrafını karşıladığını biliyoruz. Ne yazık ki bu İzmir'de akıllara gelmedi. Biz bunu yapacağız, hem geri dönüşümü sağlayacağız hem de gençlerimize destek sağlayacağız.

"İZMİR'İ İNOVASYON MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

"İzmir için büyük hayallerimiz var ama bazı mecburiyetlerimiz de var. Ulaşımdan altyapıya kadar sorunları çözerken ufkumuzu da İzmir'e yansıtacağız. İnovasyon, inşallah İzmir'i liman arkasından başlayarak, ilk sanayi tesislerimizden başlayarak Yüksek Teknoloji Enstitümüzle de entegre ederek inovasyonun merkezi haline getireceğiz."

"GENÇLER BAŞKA ŞEHİRLERE İŞ ARAMAYA GİTMYECEK"

Sağlık turizmi, bacasız fabrika noktasında ekmeğimizi büyütecek, gençlerimizin başka şehirlere gitmesini önleyeceğiz.

"ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURACAĞIZ"

Yenilenebilir enerjide endüstri bölgesi. Bakırçay Bölgemiz Menemen'den başlayarak Çandarlı Limanının arkasına kadar bu alanı endüstri bölgesi haline getireceğiz ki, 5. bölge teşvikiyle bu alanda ciddi çalışma var. Biz İzmir'iz başarabiliriz. İçimizde bunun heyecanı coşkusu var. Biz İzmir'iz birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.