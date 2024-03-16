Bahis çetesi ‘Sibergöz-24 operasyonu’ ile çökertildi... 6 ay teknik ve fiziki takibe alındılar

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmada, örgüt liderinin Diyarbakır'da yasadışı bahis oynatan çetelere panel adı verilen sistemi sattığı, yakalanmamak için telefon üzerinden iletişim kurmadığı belirlendi. Siber polisi, örgüt liderinin parayı önceden belirledikleri zamanda elden topladığını araştırmalar sonucu deşifre etti.

CAFE GÖRÜNÜMLÜ YERLERE GÜVENDİKLERİ KİŞİLERİ ALDILAR

Siber polisi, yasadışı bahis panelini satın alan diğer çete üyelerinin internet kafe görünümlü işyerine güvendikleri kişileri aldıkları ve siber polisine yakalanmamak için yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıklarını tespit etti. Elde edilen görüntü ve deliller üzerine siber takibe alınan yasadışı bahis çetesi üyelerinin ev ve işyerlerine polis eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ, 51 KİŞİ YAKALANDI

Polisin yaptığı aramalarında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu. Yakalanan çete üyelerininden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı diğerleri ise mahkemeye sevk edildi. 25'i tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.