umhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. 21'nci yüzyılda fetihlerin ilim ve bilimle gerçekleştiğini dile getiren Kurum, "Sevgili gençler, ben inanıyorum ki bu yüzyılın, Türkiye Yüzyılı'nın fatihleri sizler olacaksınız" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanlığı döneminde gençlerin önünü açmak için çalışacağını belirten Kurum şöyle devam etti: "Biz yola çıkarken, 'Gençlerin her anında hep yanında olacağız' dedik, 'Bu şehir Gençlerin İstanbul'u olacak' dedik. Biz bu şehri gençlerimiz için ilmin kapısı, umudun anahtarı, başarıların merkezi haline getirmekte kararlıyız." Murat Kurum gençlere yönelik projelerini ise şu şekilde sıraladı:Kendi işinizi kurmanız, okul hayatınızda özgürce hareket edebilmeniz için gerekli tüm destekleri sunacağız. Tüm üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Ulaşımda öğrenci tarifesine ek yüzde 40 daha indirim yapacağız. Belediyemizin kültür, sosyal ve spor tesisleri yüzde 50'ye varan indirimlerle emrinizde olacak. Memleketinize giderken yılda iki defa otobüs biletinizin yarısını biz ödeyeceğiz. Öğrenci evinde kalan kardeşlerimiz için aylık 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. 50 bin liralık maddi destekle, yeni evlenecek kardeşlerimizin yanlarında olacağız. 'Kitaphane'leri ve 'kitap-kafe'leri 39 ilçemizde süratle açacağız. 'İBB BİKAHVE' uygulamamızla sizi kahvesiz bırakmayacağız."Gençlerin yönetimde söz ve hak sahibi olabilmesi için Gençlik Meclislerini işler hale getireceğiz. Bizim dönemimizde gençler, sadece söz sahibi değil, İstanbul'un yönetiminde hak sahibi olacaklar. .Gençleri bugün düzenlenecek olan 'Türkiye'nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü'nün tanıtım toplantısına da davet eden Kurum, konuşmasını şöyle noktaladı: "Sizleri; geleceğiniz ve kariyeriniz için önemli olacağına inandığım bir programa davet etmek istiyorum. 16 Mart (bugün) saat 13.00'te sizleri, İstanbul'un tüm gençlerini 'Türkiye'nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü'nün tanıtım toplantısına, Atatürk Havalimanı'na bekliyorum. Burada çok güzel sürprizlerimiz olacak. İstanbul'un gençliğine çok önemsediğimiz bir projeyi armağan ediyor olacağız."Murat Kurum, önceki akşam konuk olduğu özel bir televizyon kanalında ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da verdiği vaatler için 'hatırlamıyorum' demesine tepki gösteren Kurum, "Bir yöneticiye verdiği sözleri tutmak yaraşır. İBB Başkanı 'yapacağım' dedi, yapmadı. Sorduğunuzda 'hatırlamıyorum' diyor. Bu başkan 30 yıl önceki köfteyi hatırlıyor, 5 sene önceki sözlerini hatırlamıyor. İstanbulluların karşısına geçip utanmadan bunları söylüyor" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir anısını anlatırken yıllar önce Erdoğan'ın lokantalarına gelerek köfte yediğini söylemiş, "Benim lokantamda köfte yedi parasını da almadım" demişti.MURAT Kurum, dün Kapalıçarşı esnafını da ziyaret etti. Vatandaş ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, yanına gelen turistlerle fotoğraf çektirdi. Esnaftan Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark soruna dair talepleri dinleyen Murat Kurum, göreve gelir gelmez bunun için çalışacağını söyledi. Kurum, "Kapalıçarşı'nın otoparkını göreve gelir gelmez çözeceğiz. Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin" dedi. Kurum, sosyal medya hesabından ise "250 bin araçlık otopark sözümüz var. Kapalıçarşı esnafımız sabırsızlanıyor. Hizmet ve eser bekliyor. Verdiğimiz sözleri tutacak, sadece İstanbul için çalışacağız" paylaşımında bulundu.