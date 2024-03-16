Hamza Dağ’dan çocuğu olan sağlık çalışanlarına müjde

Hamza Dağ, Sağlık-Sen 2 No'lu Şube tarafından Narlıdere Huzur Evi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Dağ'a Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı Murat Sarman'da eşlik etti.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE REHABİLİTASYON KÖYÜ PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Hamza Dağ, yaşayarak tecrübe ettikleri sorunların çözümü ve İzmir markasını tekrardan hak ettiği seviyeye çıkarmak için çok çalışacaklarını vurgulayarak, "Kadın Sağlığı Tarama Merkezleriyle erken teşhis ve tedavi desteği sağlayacağız. Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Köyü projemizi hayata geçireceğiz. Mobil diş ve göz sağlığı tırlarını hizmete alacak, özellikle kent ve ilçe merkezlerimize uzak köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

DAĞ'DAN, ÇOCUĞU OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Kent genelinde ilk etapta 100 kreş açacaklarını belirten Hamza Dağ, "24 saat açık olması anladığım kadarıyla sağlık çalışanları için oldukça önemli. Bunu da inşallah özellikle hastanelerin yakınlarında açmış olduğumuz kreşleri de 24 saat çalıştırırız. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

"HERKES SÖYLER AMA BİZ VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTARIZ"

Seferihisar, Urla, Çeşme gibi bölgelerin yüksek kira nedeniyle memurlar tarafından talep edilmediğini belirten Dağ, "Onun için yapacağımız sosyal konut dışında, buralarda Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız konutlarda uygun fiyatla kiralık oturabilme imkanı getireceğiz. Daha birçok projemiz var. Tabi bunları seçim öncesi herkes söyler ancak bizim en büyük özelliğimiz verdiğimiz sözü tutmamızdır. Bu verdiğimiz sözleri de inşallah adım adım gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

"GÜZEL ŞEHRİMİZİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRME GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Hamza Dağ, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı: "Bizler kısacası şehrül emin yani şehirdeki her şeyi bir emanet bilenler olarak, güzel şehrimizi daha da güzelleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Güçlü, huzurlu ve müreffeh bir İzmir sadece bizim için değil gelecek nesillerimizin de hakkıdır. Bu hakkı birlikte savunacağız, birlikte inşa edeceğiz. Neden olmasın? Reklam filminde olduğu gibi bence olur hem de çok güzel olur." Diye konuştu. Tören sonunda destekleri dolayısıyla Hamza Dağ'a plaket takdim edildi. Çekilen hatıra fotoğrafıyla da program sona erdi.