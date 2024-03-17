CHP yapımına karşı çıktığı çevre katliamı dediği Maltepe Sahil Parkı’nda reklam çekti

CHP'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Esim Köymen, Maltepe Sahil Parkı'nda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için reklam filmi çekti. Ancak Esin Köymen'in TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı olduğu 2013 yılında parkın yapımına karşı çıktığı ve vatandaşları parkın yapımına karşı çıkmaya örgütlediği ortaya çıktı. Parkın yapımı için çevre katliamı diyen Esin Köymen'in ortaya çıkan görüntüleri ve reklam filmi çekmesi yaşadıkları çelişkiyi ortaya koydu.

"ÇEVRE KATLİAMI" DEMİŞTİ REKLAM ÇEKTİ

Ortaya çıkan 11 yıl önceki eylem görüntülerinde Köymen'in, "Maltepe sahilinde kıyı dolgusu adı altında yapılan çevre katliamı durdurulmalıdır. Dolgu çalışmaları tüm karşı çıkmalara rağmen devam ediyor. Maltepe sahilinin tarihi kimliğini tümden yok eden bu projeye sonuna kadar karşıyız" ifadelerini kullanıyor.