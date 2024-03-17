Erzincan’da Mahzen-9 operasyonunda 9 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan MAHZEN - 9 Operasyonu kapsamında; 'Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak (TCK/220)' suçundan başlatılan projeli çalışma ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde Erzincan il genelinde hiyerarşik bir yapı içerisinde 11 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

48 personel ve 6 Özel Harekat unsurunun katılımıyla; 12 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, Örgüt Lideri N.K. ile T.Ö., H.K., S.K., İ.K., İ.P., Y.T., M.E. ve İ.S. isimli 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde; 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 58 adet fişek, 9 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet "sallama" tabir edilen bıçak, 8 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, 1 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş araç satış sözleşmesi, 1 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş mutabakat evrakı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 120 TL nakit para ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden, Örgüt Lideri N. K' nın da içinde bulunduğu 6 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK/220),tefecilik (TCK/241), nitelikli yağma, 6136 SKM, suçlarından tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler, adli makamlarca devam ediyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.