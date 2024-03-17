Kocaeli’de ulaşım devrimi: Şehir Hastanesi Tramvay Hattı hizmete açıldı

Kocaeli, ulaşımda yeni bir döneme adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlayacak tramvay hattının açılışı gerçekleştirildi.

Tramvay hattının açılışı, hattın ilk durağının olduğu Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Okulu'nun önünde gerçekleşti. Törene Bakan Uraloğlu ile birlikte Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, belediye başkan adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hizmete açılan tramvay hattının, şehrin ulaşım ağında önemli bir yer edinmesi ve günlük 15 bin yolcu taşıma kapasitesiyle Kocaeli'nin trafik yükünü hafifletmesi bekleniyor.

BAHANE BULUYORLAR

Tramvay hattının hizmete açılışında konuşan Altyapı Genel Müdürü Yalçın Eyigün, hat ile ilgili teknik bilgiler aktardı. Ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Muhalefet Kocaeli merkezi hükümetten hak ettiğini almıyor eleştirilerini göndermede bulunarak "Kocaeli'nin ilk metrosu olan Gebze Metrosu'nun bakanlığımıza devrettik. Bunu bizim yapmamız demek yıllarca hiçbir hizmet yapamazdık. En son Kuzey Metro Hattı'nın ilk 26 kilometresinin projesinin yapılması için bakanlığa devrettik.

Bunları yatırım programlarına aldığımızda bu kez muhalefet ne yapıyorsunuz diyor. Eskiden hiç yukardan destek almıyorsunuz diyorlardı şimdi alıyoruz ona da bahane buluyorlar. Sadece var olan tünelleri kapatmak, başlamış projeleri yaptık diyerek reklam yapmakta kısmen iyiler.

MARMARA VE TÜRKİYE'NİN PROJESİ

Kocaeli'deki toplu taşımadaki raylı sistem payını yüzde 30'a çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Büyükakın, "Bu hatla raylı sistem payını yüzde 20'ye çıkacağız. Alikahya tramvay hattı yapılacak ve aynı zamanda mevcut hattaki kapasiteyi artırmak için durakları da büyütmeyi de içeriyor. Aynı zamanda 15 leni tramvay aracını da almasını içeriyor. Mayıs ayı itibariyle bu hat diğer hatlara bağlanarak çalışacak. Bu bizim için çok kritik bir yatırım. Şehir Hastanesi'nin günde 50 bin kişilik bir yolculuk yaratması bekleniyor. Hat 41 dediğimiz başka bir hattı daha devreye aldık. Metrobüs mantığı ile çalışacak. Lojistik köy için önümüzdeki sizleri çok rahatsız edeceğiz. Bizi hiç geri çevirmediniz ama lojistik köy için de bize destek vereceksiniz. Lojistik köy sadece bizim değil Marmara ve Türkiye'nin projesidir. Limanların dış ticaret hedeflerini tutturma konusunda da çok önemli. Bu konuda sizleri önümüzdeki süreçte çok rahatsız edeceğiz. Bu hattın devreye girmesinde büyük emek veren çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

ÜLKEYE DEĞER KATMAK VİZYON İŞİDİR

AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise AK Parti kadroları ile vizyonunun yerel yönetmeleri ileriye taşıdığını belirterek, ". Tramvay hattı ilk yapıldığında kent trafiğini alt üst edeceğini söyleyenler bugün bu hattı kullanıyor. Yılların belediyecilik anlayışı ile yerel yönetmeleri ileriye taşıyan AK Parti kadroları ve onların vizyonudur. Ülkeye değer katmak bir vizyon işidir. Bugün devreye giren Şehir hastanemiz 3 Nisan'da hizmete girdi. 1200 yaprak, 214 poliklinik, 63 yoğun bakım ve tüm hizmet alanları ile küçük bir Anadolu kasabası kadardır. " dedi.

BUNLAR ELEŞTİRDİKÇE BİZİM NE KADAR DOĞRU İŞ YAPTIĞIMIZ ORTAYA ÇIKACAK

Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Toplu taşımada raylı sistemleri geliştiren herkese teşekkür ederim. Bu projeler, Kocaeli'nin üretkenliğine ve yaşam kalitesine büyük katkılar sağlayacak." dedi.

Son olarak konuşan ve Türkiye'yi demir ağlarla ördüklerini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise, "Kocaeli'deki trafiğin daha da rahatlaması için raylı hatlarını üstleniyoruz. Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattını hizmete almaktan mutluluk duyuyorum. 4 Kasım 22 yılında başladık. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik. Hattımız 5 istasyondan oluşuyor. Hattımız ile Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düşüyor. Tramvay günde 15 bin kişiyi taşıma kapasitesine sahip. Bugüne kadar Kocaeli'nin altyapısı ve ulaşımına 264 milyar lira yatırım yaptık. tüm illerle bölünmüş yollarla bağladık. Kuzey Marmara otoyolunu tamamlayarak dört bir yanını otoyollarla bağladık. Gebze metrosunu çok önemli bir aksı birbirine bağlıyoruz. Günde 330 bin yolcu kapasitesi olan bir hat. Marmaray hattına da entegrasyonu sağlanacak. Kuzey Marmara otoyolu için muhalefet gerekli değil, doğa katliamı dediler. Yapılıp hizmete girince ve vatandaş da kabul görünce bu kez hangi usul ile yapıldığını tartışmaya başladılar. Bunlar bizi eleştirdikçe bizim ne kadar doğru iş yaptığımız ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.