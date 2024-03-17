Özgür Özel’in açıklaması sonrası geri adım attılar! TİP, Gökhan Zan’ı Hatay adaylığından çekti

ZAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Gökhan Zan, daha önce yaptığı bir açıklamasında da tehdit edildiğini belirterek "Çekilmem adına, bu yarışta olmamam adına açık çek teklif edildi. Ben bunu kabul etmedim. Hatta 2 defa aracılarla mafya denilen kişiler tarafından tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek bir insan değilim." demişti.