Özgür Özel’in açıklaması sonrası geri adım attılar! TİP, Gökhan Zan’ı Hatay adaylığından çekti

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP-TİP arasındaki Hatay kavgasında geri adım kararı geldi. CHP'nin Hatay adayını Lütfü Savaş olarak açıklamasının ardından TİP de Gökhan Zan'ı aday olarak duyurmuştu.
"TİP'İN ADAYI SEÇİM KAYBETTİRME POTANSİYELİNE SAHİP"
CHP lideri Özgür Özel, bugün verdiği bir röportajda, TİP'in seçimi kaybettirebileceğini söyledi. Özel, "Hatay'da en iyi alternatif Lütfü Savaş'tı. Hatay'dan iyi haberler geliyor. Başa baş bir yarış içindeyiz. TİP'in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip." dedi.
"AK PARTİ'NİN KAZANIYOR OLMASI TARİHSEL BİR MAĞLUBİYET YAŞATACAK"
"Hatay'da görev muhalif seçmenlere düşüyor" diyen Özel şöyle konuştu:
"AK Parti mi, CHP mi; karar verecekler? AK Parti'nin kazanıyor olması tarihsel bir mağlubiyet yaşatacak. Muhalif seçmenin CHP'ye destek vermesini söylüyoruz. Bu desteklerinden pişman etmeyeceğiz. Aday belirlerken yapamadığımız iş birliğini yönetirken yapacağız."
GÖKHAN ZAN'IN ADAYLIĞI ÇEKİLDİ
Özgür Özel'in açıklamalarının ardından, TİP'den dikkat çeken bir hamle geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan TİP, Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiklerini açıkladı. Gökhan Zan ise, yaptığı açıklamasında pes etmeyeceğini ve yoluna devam edeceğini söyledi.
ZAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Gökhan Zan, daha önce yaptığı bir açıklamasında da tehdit edildiğini belirterek "Çekilmem adına, bu yarışta olmamam adına açık çek teklif edildi. Ben bunu kabul etmedim. Hatta 2 defa aracılarla mafya denilen kişiler tarafından tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek bir insan değilim." demişti.