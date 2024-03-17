SON DAKİKA | İstanbul’da iftar buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadim Dostlar İftarı" programında açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gazze'de son asrın en vahşi soykırımlarından bir yaşanıyor. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Gazze'de bir kez daha sınıfta kaldı. Bu süreçte kabul edelim ki İslam dünyası da iyi bir sınav veremedi. Türkiye, tüm imkanlarıyla Gazze'li kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Yalanlar, çarpıtmalar bu hakikatin üstünü asla örtemez. Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmaya cesaret edemediği dik duruşu "one munite" diyerek 15 yıl önce ortaya koyduk.

İsrail'in sadece İsrail olmadığını, gerisindeki onlarca destekçisiyle bambaşka bir denklemi ifade ettiğini görmeyenin aklına da vicdanına da şaşarız.