Van’da altın kaçakçılarına operasyon: 215 milyon TL değerinde...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Ayar-2' operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu.