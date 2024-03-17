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Giriş Tarihi: 17.3.2024 12:17 Son Güncelleme: 17.3.2024 12:26

Van'da altın kaçakçılarına operasyon: 215 milyon TL değerinde...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Ayar-2 operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konulduğunu vurguladı.

Van’da altın kaçakçılarına operasyon: 215 milyon TL değerinde...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Ayar-2' operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu.

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Van'da altın kaçakçılarına operasyon: 215 milyon TL değerinde...
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