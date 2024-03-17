Van’da altın kaçakçılarına operasyon: 215 milyon TL değerinde...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen 'Ayar-2' operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu.
Van'da Altın Kaçakçılığına yönelik düzenlenen "AYAR-2" operasyonunda bir aracın içerisinde yapılan aramada 8️⃣8️⃣ Kg Yabancı Menşeli Kaçak Külçe Altın ele geçirildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 17, 2024
❌Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 2️⃣1️⃣5️⃣ Milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu❗️
Kaçakçıların… pic.twitter.com/q2imaQNbbR