Van’da altın kaçakçılığına darbe! AYAR-2 Operasyonunda 88 kilogram külçe altın ele geçirildi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Edremit ilçesinde bir aracın içerisinde yapılan aramada zula yapılarak gizlenmiş halde; her biri 1 kilogram ağırlığında olan 24 ayar 88 adet kaçak altın ele geçirildi. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 215 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konulurken, 1 şüpheli de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti. Yerlikaya, "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız" dedi.