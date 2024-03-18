10 yıldır Menteşe’yi yönettiklerini unutmuşlar

Cumhur İttifakı Menteşe Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Şadi Ballı, seçim çalışmaları kapsamında Sosyo Kültürel Alanda pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ballı'ya belediye meclis üyesi adayları ve Cumhur İttifakı üyeleri de eşlik etti. Pazar esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Ballı, sorunları bildiğini ve projelerinin hazır olduğunu söyledi.

MODERN PAZARYERİ

Ballı, daha modern ve nitelikli Pazar yerleri yapacaklarını taahhüt ederek, "Kışın ısıtmalı, yazın ise soğutmalı pazar yerleri kuracağız. Hatta ayrı ayrı yük ve yolcu asansörleri olan yeraltı otoparklarına sahip modern pazar yerlerini hizmetinize yapacağız. Pazarcılarımızı kışın soğukta zatürre olmaktan, yazın da sıcaktan kurtaracağız." dedi.

Menteşe'nin sorunlarının saymakla bitmediğine dikkati çeken Ballı, yol, su ve imar konuları başta olmak üzere çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

GERÇEKTEN TRAJİKOMİK

Ballı, mevcut siyasi konvektördeki rakiplerinin açıklamalarını ise trajikomik olarak nitelendirdi. "Alternatif adayın açıklamalarını duyan sanki ben değil onu AK Parti adayı zanneder" diyen Ballı, "Geçen günlerde alternatif aday gittiği bir mahallede, 'Artık Menteşemiz hak ettiği değere kavuşmalı' şeklinde bir açıklama yapmış. Hatta 'Artık Menteşemiz ve halkımız hak ettiği değere kavuşmalı. Modern bir kenti sizlerin desteğiyle yaratacağız' demiş. Gerçekten trajikomik bir açıklama. Sanırsın ki Menteşe Belediyesini yıllardır onlar değil biz yönetiyoruz." diye konuştu.

Ballı, alternatif adayın adeta kendileri için çalıştığını, duygularına tercüman olduğunu dile getirdi.

"MODERN VE ÇAĞDAŞ KENTTEN ANLADIKLARI BU MU?"

Rakibinin 10 yıldır mevcut belediyede ve büyükşehirde görevler aldığına dikkati çeken Ballı, şöyle devam etti: "Belediye meclis üyeliği, büyükşehir belediye meclis üyeliği hatta belediye başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 'Artık Menteşemiz hak ettiği değere kavuşmalı' derken, 10 yıldır alınan kararlarda kendisinin imzası yok mu? O dönem neden bu açıklamayı yapmadı. Menteşe'yi bu hale getiren kararlara neden 'hayır' demedi? Modern ve çağdaş kentten anladıkları bu mu? Gerçekten bizim için çalışıyor."