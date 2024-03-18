AK Parti Adayı Mehmet Tatlıdede’nin seçim arabasına saldırı

AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanı Nurhan Batur ve beraberindekilerin seçim çalışmaları kapsamında gittikleri Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim çalışmalarını yürüten Kadın Kollarından oluşan heyeti taşıyan ve AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin ile Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim afişlerinin üzerinde bulunduğu Minibüs, mahallede henüz kimliği belli olmayan kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Taşların atılmasıyla birlikte aracın tavan bölümünde bulunan camların kırılmasıyla Minibüs Sürücüsü Murat Tulga, yüzünden yaralandı. Sürücü Murat Tulga, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördükten sonra Artuklu İlçe Jandarma komutanlığına giderek suç duyurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından, olayı gerçekleştirenlere yönelik olay bölgesinde geniş kapsamlı inceleme ve araştırma başlatıldı.

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Durumu öğrenen AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Erin, Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin ve Artuklu Belediye Başkan Adayı Mehmet Tatlıdede, seçim çalışmalarına ara vererek Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek sürücü Murat Tulga'yı ziyaret etti.

Sürücü Murat Tulga'ya Geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, doktorlardan durumu hakkında bilgi aldı.

Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Tatlıdede, "Kadın Kolları heyetimiz Dara Mahallesinde seçim çalışmalarını yürüttükleri sırada bazı kişiler tarafından saldırı gerçekleşmiş. Olayda Sürücü kardeşimiz yüzünden yara almış, hastanede gerekli işlemler yapılarak tedavi altına alınmıştır. Jandarma ekipleri, gerekli inceleme çalışmalarını yaparak saldırganları tespit edecek inşallah. Biz Mahalle, sokak ve bölge ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tip saldırılar bizi çalışmalarımızdan hiçbir şekilde yıldıramaz ve akamete uğratamaz. Seçim Çalışmalarımızı daha güçlü ve kararlı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Olay sırasında bölgede bulunan Kadın Kolları heyetimize ve sürücümüze geçmiş olsun diyoruz. Bu seçim sürecinin huzur ve barış içinde bitmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.