Arıtma tesisi, tarımsal sulamada kullanılacak

Hamza Dağ, durmadan yürüttüğü seçim çalışmasına bugün Dikili'de başladı. Çandarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Dağ hemşehrilerinin yoğun ilgisini gördü. Çocuklara oyuncak dağıtıp, ailelerle hatıra fotoğrafı çektiren Hamza Dağ'a, Cumhur İttifakı Dikili Belediye Başkan Adayı Sema Akıncı, AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci ve MHP Dikili İlçe Başkanı Mehmet Arslan eşlik etti.

"ARITMA TESİSİ, TARIMSAL SULAMADA KULLANILACAK"

Suyun önemine değinen Hamza Dağ, "Gerçekten her arıtma tesisinde aslında düşünmemiz gereken sudur. Su çünkü artık çok değerli. Birçok alanda su çok değerli hale geldi. Arıtılmış suyu, kullanma suyu olarak, tarımsal sulama da kullanma imkanımız söz konusu olduğunda, bunu sonuna kadar maliyetini bile düşünmeden hayata geçirmek şarttır. Ben buradan bunun sözünü çok net bir şekilde verebilirim, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz da, (Çandarlı Atık Su Arıtma Tesisi) bu arıtma tesisi tarımsal sulama da kesinlikle kullanılacak." ifadelerini kullandı.

İŞİNİZİ BİZZAT TAKİP ETMEZSENİZ NETİCE ALMANIZ DA ÇOK KOLAY OLMUYOR

Belediye başkanlarının çalışmalarında Ankara'nın önemine değinen Dağ, "Bir kaç ayda bir Ankara'da işlerinizin takibini yapmazsanız, işinizi bizzat takip etmezseniz, açıkçası netice almanız da çok kolay olmuyor. Biz Bergama, Kınık'ta böyle başardık. Oralar bizim örneğimiz." dedi. Hamza Dağ, daha sonra Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin açılışını yapmak üzere Bergama'ya geçti.