Bakan Bayraktar’dan Bergama’da yatırım müjdeleri

Bergama Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ile bir dizi ziyarette bulunan Bakan Bayraktar, doğalgaz ve enerji hattı müjdeleri verdi. Başkan adayı Doğruer'in Bergama projelerinin ilçeye katacağı değerin önemine vurgu yaparak doğalgazı olmayan mahalle kalmayacağını belirten Bayraktar "Sadık başkan ile yeni dönemde ilçeye ciddi yatırımlar yapılacak. Kendisi bu konuda dersine çalışmış ve projelendirmiş. Bize de desteklemek ve hayata geçirmek, milletimize hizmet etmek düşer. Bakanlığımız çalışmasını yaptı, Bergama'da doğalgaz olmayan mahalle kalmayacak. Ayrıca enerji hatları ile ilgili de ciddi bir çalışma yapılarak hem ilçenin hem sanayi bölgelerimizin kesintisiz enerjiye ulaşmasını sağlayacağız" dedi.

BERGAMA OSB'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bergama Organize Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Bayraktar, daha sonra rüzgar türbini üreten bir fabrikayı da ziyaret etti. Ardından Bergama Ticaret Odası toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelen Bayraktar; ziyaretlerine Kınık Öğretmenevi'ndeki toplantı ile devam etti.

ALTIN MADENCİLİĞİNİ MUTLAKA GELİŞTİRMEMİZ LAZIM

Ziyaretleri sırasında Bergama'nın kent vizyonuna ve kalkınma hamlelerine değinen Bakan Bayraktar, "Türkiye altın madeni konusunda da ciddi potansiyeli olan ciddi kaynağın rezervi olan bir ülke. Onun için Türkiye'de diyoruz ki altın madenciliğini mutlaka geliştirmemiz lazım. Altın üretimimizi mutlaka, yıllık en az 100 tonlara çıkarmamız gerekiyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunu yapabilmek için elbette ki insandan ve insan sağlığından vazgeçmeden, bunu ve çevreyi önceleyerek yatırımlarımızı yapmamız lazım. Özellikle madencilik sektöründe çalışan arkadaşlarımızdan, bu toplantı vesilesiyle bunu tekrar istirham ediyorum" dedi.

BAKIRÇAY'DA 1000 KİŞİYE DAHA İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kınık Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Bayraktar, "Kınık'ta, Bergama'da yani bu Bakırçay Bölgesinde bizim çok güçlü madenlerimiz var. Çok önemli kömür madenimiz var. Yaklaşık 2 bin 800 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu istihdamı arttırmak istiyoruz. Başta Kınık'taki kardeşlerimiz olmak üzere, civardan genç kardeşlerimize yeni istihdam kapısı, daha da büyüyen istihdam kapıları açacağız. Kınık'ta bir termik santral yapma hedefimiz var. Yerli kömürümüzü kullanarak, 700 megavatlık kuracağımız bu santralle inanıyorum ki 1000 kişiye daha yeni istihdam kapısı yine başta bu bölge olmak üzere Bakırçay Bölgesine, değerli kardeşlerimize sunmuş olacağız" diye konuştu.