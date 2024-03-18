Bakan Tunç: 9. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tunç, hukuk devletlerinde basının dördüncü kuvvet olduğunu, kamunun denetimi ve doğru bilgilendirme için basının önemli bir görevi ifa ettiğini vurguladı. Basın kuruluşlarının başta 15 Temmuz darbe girişiminde olmak üzere demokrasinin yanında durduğunu belirten Tunç, "Basının demokrasinin yaşatılması, hukuk devletinin güçlendirilmesi anlamında görevi yadsınamaz" diye konuştu.

Tunç, adaletin tecellisinin hukuk devletinde mümkün olduğunu, bunun için de yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini ifade ederek, buna ilişkin mevzuatın iyileştirilmesi anlamında çok önemli reformlara imza atıldığına değindi. 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti: