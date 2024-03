Başkan Erdoğan: Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmaya devam edecek

MASKELERİ KALDIRDIĞIMIZDA AYNI YÜZLERİ GÖRÜYORUZ

Türkiye ve Türk milleti olarak Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz. Mehmet Akif, Çanakkale şehitlerini destanlaştıran şiirinde, "Eski Dünya, Yeni Dünya bütün akvam-ı beşer. Kaynıyor kum gibi, Mahşer mi, hakikat mahşer. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada : Vahşetler denk." Evet ülkemizin bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp bizi istiklalimizle sınıyanlar bunlardı. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardı. Her biri milletimizin zenginliği olan farklılıklarını kırılmaya yatkın fay hatları haline dönüştürmeye çalışanlar yine bunlardı. Kalkınma hamlelerimizi boşa çıkarmak için üretimimizi ve istikrarımızı sabote edenler bunlardı. Demokrasi atılımlarımızı vesayetin çarkları arasında parçalayarak milletimize zulmedenler bunlardı. Çanakkale'de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, işvereniyle tek vücud olup düşmana geçit vermemiştir. Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbi ile aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur.