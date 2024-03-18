Çanakkale Şehitleri Edirnekapı Şehitliği’nde anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109'uncu yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili yollamış olduğu mesaj okundu. Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Yardımcısı Mehmet Sülün şehitlik anı defterini okudu. Düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitleri Anma gününde Şehit Astsubay Esma Çevik'in mezarı başında torunu Derin ve iki kızı Esra ile Elif ile birlikte karanfil bırakan Nebahat Gözüaydın, mezarı ziyaret eden İstanbul İl Jandarma Komutanı Tüm General Yusuf Kenan Topçu ile acılarını paylaştı.

Nebahat Gözüaydın, "Kızımın şehit olmasından sonra aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala acısını kalbimde hissediyorum. Çok üzüntülüyüm 5 yıldır acısı dinmiyor. Yinede şehit olduğu için şükrediyoruz" dedi.