Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ekmekci: Atatürk Korusu ve Atatürk Müzesi projemiz hazır

Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Ekmekci, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarla bir araya gelerek, hayata geçirecekleri projeleri anlatmaya devam eden Ekmekci, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'imize gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen törene katılarak, Mezitli'ye yapacakları 'Atatürk Korusu ve Müzesi'ni anlattı.

Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle çocukluğunda Anıtkabir'e gidememiş olmasının kendisinde uhde kaldığını belirten Ekmekci, "Çok istediğim halde Ankara'ya Anıtkabir'e gidememiştim. Gidip gördüklerini anlatan arkadaşlarıma imrenerek bakardım. Şimdi içimde kalan bu uhdeyi hayata geçirmek en büyük hayalim. Elimizden geldiği kadar dileyen tüm çocuklarımızın bu hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğiz. Ama bunun yanında Mezitli'de çok özel bir 'Atatürk Korusu ve Atatürk Müzesi' kazandıracağız" dedi.

Vatanını seven her ferdin, Atatürk'ü herkese anlatmak gibi bir görevi olması gerektiğinin belirten Ekmekci, "Mersin'de kaldığı süre boyunca kentimize verdiği değeri her zaman dile getiren Ulu Önderimiz, 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' sözüyle bize büyük bir görev verdi. Bu görevi, kentimizi sürekli geliştirerek, hizmetlerle büyüyen, kalkınan, yarınları aydınlık bir kent yapma yolunda çalışarak yerine getireceğiz" diye konuştu.