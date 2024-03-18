Demokrasi şöleninin güvencesi AK Parti

AK Parti teşkilatları seçim gününün, problemsiz, şaibesiz ve kusursuz geçmesi için ince eleyip sık dokuyor. 2 milyon teşkilat mensubu sahada olacak. Seçim görevlilerine bugüne kadar tüm seçimlerde karşılaşılan sorunlar ve karşılaşılması muhtemel sorunlarla ilgili eğitimler verildi. 420 bin kişiden oluşan bir asıl, bir yedek resmi sandık kurulu üyelerinin isimleri YSK'ya teslim edildi. Sandık rehberleri, müşahit kartları ve AK Parti'nin en başarılı olduğu sistemlerden biri olan Sonuç Alış Sistemi'ne (SAS) veri girecek çizelgeler hazırlandı. SAS ile seçimlere ilişkin hiçbir oy zayi olmayacak. Hatalar için anında YSK'ya itiraz edilecek.