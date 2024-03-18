Murat Kurum: 1 Nisan’dan sonra İstanbul’u dirençli hale getireceğiz

"1 NİSAN SABAHI SADECE İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacaklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul'umuza hizmet ettiysek, Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra da bu aziz şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz, Fırat'ın kenarındaki koyunun hakkını düşünen Hz. Ömer'in hassasiyetiyle 'Sadece İstanbul' için çalışacağız. Varsın birileri İstanbul'u nimet saysın, biz emanet bileceğiz. Varsın birileri İstanbulluya hizmeti şahsi istikbaline rampa yapsın, biz 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Varsın birileri İstanbullunun parasıyla parti dizayn etsin, biz İstanbul'un parasıyla İstanbul'un yarınları için koşacağız. Biz 1 Nisan sabahı sadece İstanbul için, İstanbullu için, bu aziz şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Gönülleri fethedeceğiz, sosyal belediyeciliği anlatacağız. Gönül belediyeciliğini yüreklere işleyeceğiz. Gerçek belediyeciliği kalplere dokuyacağız."