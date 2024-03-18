Serdar Soydan: İşçi kıyımı yapmayacağız, adaletsizliği de gidereceğiz

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, CHP'li Vahap Seçer'in binlerce kişinin ekmeğiyle oynadığı gibi değil, "İlk günden beri söylediğim gibi, bir emekçinin hakkı ile ekmeği ile oynamak bizim yönetim anlayışımız içinde değildir. İşçi kıyımı diye bir şey yapmamız söz konusu değildir. Çalışanlarımız hangi kökenden, hangi inançtan olursa olsun ekmeğinde olan hiçbir çalışanımız işinden edilmeyecektir. Hatta bazı çalışanlara şuan haksızlık bile yapılıyor, bunu da gidereceğiz" dedi.

"Aynı işi yapanlar arasında maaş adaletsizliği olduğunu biliyoruz"

İşçi kıyımı söylentilerine karşı net konuşan Serdar Soydan, "Binlerce çalışanı haksız, hukuksuz ve anlamsız gerekçelerle işinden edenler gibi olmayacağız. Şuan çalışanların promosyonlarının bile dağıtılmadığını biliyoruz. Aynı işi yapıp farklı maaş alanlar olduğunu da biliyoruz. Tüm haksızlıkları gidereceğiz" diye konuştu.

"İşçi sayısı değil, verimlilik sorunu var"

Mersin'in yatırıma ve yatırımcıya ihtiyacı olduğunu belirten Serdar Soydan, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçi sayısı değil, verimlilik sorunu var. Adaletsizlik olduğunu gördükleri için çalışanlar arasında uyum yok, huzur yok. Biz öncelikle belediyede çalışanların daha verimli olmalarını sağlayacağız. Mersin'in yatırıma, sorunlarını çözmeye ihtiyacı var. Üretken belediyecilik ilkemizle tüm bu sorunları çözeceğiz" şeklinde konuştu.