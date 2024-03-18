Son dakika haberi: Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı! Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 gözaltı

Son dakikka haberi: Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından Fenerbahçelilerin saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada Trabzonsporlu taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı kişinin kaldığı otel tespit edildi. Otelde yapılan araştırmada kişinin otelden ayrıldığı anlaşıldı. Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatıldı.
KORNER BAYRAĞI DİREĞİYLE SALDIRI
Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan kişinin, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli kişi Araklı ilçesinde yakalandı ve gerekli soruşturma başlatıldı.
FENERBAHÇE KALECİSİNİ DARP ETTİ
Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edildi. Kalkınma Mahallesi'nde O.B. yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatıldı.
SOSYAL MEDYADAN HAVAALANINA ÇAĞRI
Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli kişiler yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatıldı. Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli kişiler yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatıldı.
Bakan Yerlikaya olaylı maçla ilgili yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.
Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.
Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.