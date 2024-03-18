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Giriş Tarihi: 18.3.2024 13:15

Yeni evleneceklere büyük müjde! İster düğün salonu ister beyaz eşya desteği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Başkan adayı Alinur Aktaş, yeni evleneceklere müjde verdi. Başkan Aktaş, “Yeni evlenecek çiftlerimize düğün salonunu temin ediyoruz. Şayet düğün salonu ihtiyaçları yoksa aynı değerde mobilya veya beyaz eşya konusunda kendilerine destek sağlıyoruz” dedi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yeni evleneceklere büyük müjde! İster düğün salonu ister beyaz eşya desteği

Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, engellisiyle, ailesiyle yaşatan bir Bursa hedefiyle yeni dönem projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Alinur Aktaş, belediyecilik hizmetlerinin belki de en anlamlı ayağı olan sosyal belediyecilikte geçtiğimiz dönem birbirinden özel projelere imza attıklarını ifade etti. Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, insanı merkeze alan anlayışla, toplumun tüm kesimlerine dokunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bu dönemde de özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. İlk olarak yeni evlenecek çiftlerimize düğün salonunu temin ediyoruz. Şayet düğün salonu ihtiyaçları yoksa aynı değerde mobilya veya beyaz eşya konusunda kendilerine destek sağlıyoruz" dedi.

AİLE EĞLENCE MERKEZLERİ GELİYOR

Çocukların gelişimde en önemli ihtiyaçlardan birisinin de aileleri ve yaşıtlarıyla eğlenerek vakit geçirmeleri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bunun için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve aile eğlence merkezlerini hizmete alıyoruz. Çeşitli yaş gruplarına göre hazırlanan oyun alanlarında çocuklarımız eğlenirken, annelere de vakit geçirip sohbet edebileceği nitelikli mekânlar sunacağız. Ayrıca oluşturacağımız sosyal alanlar da doğum günü ve diğer organizasyonların düzenlenmesine imkân sağlayacak" dedi.

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Yeni evleneceklere büyük müjde! İster düğün salonu ister beyaz eşya desteği
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