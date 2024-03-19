Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı açılıyor! Mesafe 8 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız" dedi.
Ülke genelinde şehir içi raylı sistem hatlarının 416 kilometrelik kısmının Bakanlıkça yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.
İSTANBUL'DA TOPLAM 147.7 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLAN YEDİ RAYLI SİSTEM HATTI HİZMETE SUNULDU
Bakanlık olarak İstanbul'da toplam 147,7 kilometre uzunluğunda olan yedi raylı sistem hattının da İstanbulluların hizmetine sunulduğuna işaret eden Uraloğlu, Marmaray'ın yanı sıra Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metroları gibi projelerin Bakanlık tarafından yapıldığını belirtti.
"69 KİLOMETRELİK RİNG HATTINI TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"
Uraloğlu, İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"19 Mart Salı (bugün) Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak."
HAT ARNAVUTKÖY-TAŞOLUK-İSTANBUL HAVALİMANI KARGO VE HAVALİMANI TERMİNAL OLARAK DÖRT İSTASYONDAN OLUŞACAK
Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi.
BAKANLIĞIN KAZANDIRDIĞI RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 161.7 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Uraloğlu, böylece Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanacağına işaret ederek, "Ayrıca hattın açılmasıyla Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak." bilgisini paylaştı.
TÜRKİYE'NİN METROLARINDA İLK DEFA DEMİR YOLU HAT ALTYAPI SİSTEMİ KULLANILDI
Bakan Uraloğlu, Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı Hattı'yla hattın devamı olan Halkalı-Kayaşehir-İstanbul Havalimanı kesimindeki tünellerinin de tamamlandığını ifade etti. İstanbul Havalimanı metrolarında, İstanbul'da ve Türkiye'de metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sisteminden yararlandıklarını bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Beton fabrikasında özel olarak üretilen beton plaklar hassas bir şekilde tünele yerleştirildi. Raylar bunun üzerine sıfır hatayla yerleştirildi. Yerinde dökülen beton seçeneğine göre demir yolu hattında yüksek hassasiyet sağlayan bu yöntemle hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü standardını sağladık. Böylece kent içi metrolarda son zamanlarda dünyada kullanılmaya başlayan bu farklı altyapıyla metro standartlarını bir adım daha ileriye taşıdık."
HATTIN DEVAMINDAKİ 17.5 KİLOMETRELİK ARNAVUTKÖY –HALKALI ETABI DA KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Uraloğlu, hattın devamındaki 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabını da en kısa sürede tamamlamayı planladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Her zaman söylüyoruz. Bakanlığımız yatırımları olmasa İstanbul trafiği felç olurdu.
ARNAVUTKÖY'DEN İSTANBUL HAVALİMANINA ULAŞIM 8 DAKİKAYA DÜŞECEK
İstanbullu vatandaşlarımız için özveriyle çalışıyoruz. Türkiye'nin ilklerini İstanbullular için bir hizmete alıyoruz. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nın hizmete açılmasıyla Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım 8 dakikaya düşecek."
ARNAVUTKÖY-GÖKTÜRK ARASI 20 DAKİKA, ARNAVUTKÖY-KAĞITHANE 32 VE ARNAVUTKÖY- GAYRETTEPE ARASI 41 DAKİKAYA DÜŞECEK
Ayrıca söz konusu hattın İstanbul Havalimanı'ndan diğer metro hatlarına entegre olacağını, böylece Arnavutköy ile Göktürk arasının 20 dakikaya Arnavutköy ile Kağıthane arasının ise 32 dakikaya düşeceğini bildiren Uraloğlu, Arnavutköy ile Gayrettepe arasının da metro konforuyla 41 dakikada aşılacağını belirtti.