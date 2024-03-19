Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı açılıyor! Mesafe 8 dakikaya düşecek

HAT ARNAVUTKÖY-TAŞOLUK-İSTANBUL HAVALİMANI KARGO VE HAVALİMANI TERMİNAL OLARAK DÖRT İSTASYONDAN OLUŞACAK

Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi.

BAKANLIĞIN KAZANDIRDIĞI RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 161.7 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Uraloğlu, böylece Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanacağına işaret ederek, "Ayrıca hattın açılmasıyla Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak." bilgisini paylaştı.