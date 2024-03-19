Avukatın ifadesi ortaya çıktı! ’İmamoğlu’nun kasası’ Fatih Keleş müteahhidi tehdit etmiş: 2 milyon vermezsen yatırımların durur

"GÖRÜNTÜLER TARAFIMDAN İFŞA EDİLMEDİ"

Avukat Taşkapan, 10 Aralık 2019'da kendi ofisinde kalan paranın haricen ödenmesi konusunda mutabık kılındığını anlatarak "Burada önemli olan benim ofisimi kesin olarak CHP yöneticilerinden ısrarlı talep üzerine seçilmiş olması ve ödemenin de bu sebeple benim ofisimde gerçekleşmesi şeklinde olmuştur. Görüntüler tarafımdan ifşa edilmemiş olup böyle bir şeye tevessül etmem mümkün olmadığı gibi CHP camiasını karşıma almayı düşünmem mümkün değildir. Ayrıca satın alma sürecini Canan Kaftancıoğlu başlatmış, her nedense sürecin ilerleyen kısmında kendisi adeta el çektirilmiştir. Süreci bizzat Fatih Keleş ve İmamoğlu Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz yönetmiştir. Kamera kayıtlarının tamamı Yılmaz'a verildi diye hatırlıyorum. Keleş, öğlen saat 12.30 gibi Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime gelmiştir ve ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirilmiştir. En son bilirkişi raporunda da Tuncay Yılmaz'ın elinde bulunan Euro ve dolarla bizzat Yılmaz tarafından ofis getirilmiştir. Orada sayılan para Euro ve dolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir. Ayrıca kapalı halde 2 adet çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Ofiste otururken gelen giden paraları Fatih Keleş not alıyordu, o sırada bir çanta para ile bir şahıs daha geldi, 1 milyon lira olduğunu ve bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi. Elden teslim edilen para toplam 17 milyon olarak haricen ödenmiş oldu. Resmi hesaptaki 24 milyon 360 bin liranın 360 bin lirası tapu harcı olarak gönderildi. Sonuç olarak taşınmazlar CHP'ye toplamda 41 milyon lira karşılığında satılmış olup bu paranın 24 milyon lirası resmi hesaplardan gönderilmiştir. 15 milyon 510 bin lirası benim ofisimde teslim edilmiştir. 1 milyon lira da Metin Gül tarafından kayıt dışı olarak tapu devri yapıldığı gün ödenmiştir. Geriye kalan 490 bin lira Keleş tarafından tapu devrinin yapıldığı gün elden teslim edilmiştir. Bu bağlamda basın organlarında hakkımda iftira ve hakaret içerikli, yalan, yanlış beyanlarda bulunanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

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