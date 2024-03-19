Ayaydın’dan Muğla’nın sorunlarına 75 proje

Türkiye 31 Mart yerel seçimlere gün sayarken AK Parti Muğla adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, A Haber'de Bodrum ve Marmaris için proje ve vaatlerini anlattı. Muğla'nın öncelikli sorunlarına da değinen Ayaydın, "Muğla'nın en büyük sorunu alt yapı. Bodrum ve Menteşe'de su yok. Öbür ilçelerde su var. Bu iki ilçede su yok. Birinci sorun, sudur. Fakat iki ilçesinin sorunudur. Ama 10 ilçenin sorunu da alt yapıdır. Hiçbir ilçede büyükşehir belediyesi alt yapı ve kanalizasyon hizmetleri yapmadı. Pis sular denize akıyor. Fethiye ve Bodrum'da da derelere akıyor. Turizm cennetinde lağım suyu denize akıyor. Ben büyükşehir belediyesi başkanlığına seçildiğim günün ertesi günü ceketimi çıkartacağım kollarımı sıvayarak su ve alt yapıdan başlayacağım." dedi.

SON 5 YILDA MUĞLA 112 MİLYAR TL DEVLETTEN KATKI ALMIŞ

AK Parti Muğla adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ise çalışmalarına hız vererek A Haber'de Bodrum ve Marmaris için projelerini anlattı. Ayaydın, "Şuan da Muğla belediye başkanı 25 yıldır o koltukta oturuyor. Bodrum'da 13 ilçe var. Emin olun ki Bodrum Belediye Başkanı 13 ilçeye gitmemiş. Koltuğunda oturuyor. Ne bir iş yapmış. Ne de ilçeler gitmiş. Kendi siyasi partilerinden olan belediye başkanları ile de kavgalı. Onlarla da hiçbir görüşmeleri yok. Onlarla da hiçbir hizmeti yok. Dolaysıyla insanlar artık bir karar vermek zorunda. Sen ideolojik oy mu kullanacaksın? Yoksa oturduğu semt ve ilçede sana hizmet edecek kişiyi mi seçeceksin? Bodrum'da ki belediye başkanları devletten para almadıkları iddiası doğru değil. Bu iktidara gerçekten haksızlıktır. Son 5 yıl içerisinde Muğla'nın büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanları son 11.2 milyar TL ile devletten katkı almışlar. Nereye harcadıklarını bilmiyorum. Dolayısıyla vatandaşa yanlış bir algı yansıtılıyor"

MUĞLA İÇİN 75 PROJE NASIL HAYATA GEÇİRİLECEK?

Ayaydın, "Bodrum'un en önemli sorunu trafik. Bodrum'un girişi Torba kavşağı. Havalimanında gelen binlerce kişi bu yolu kullanıyor. Bu yol iki şerit. Gelen herkes burada girdiği için yazın bu Kıbrıs Şehitleri Yolu tıkanıyor. Onun için alternatif yol lazım. Alternatif yol içinde büyükşehir belediye başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nü devreye sokarak karayolları ağı içinde yer alan yolu yapımı için harekete geçtik. Yalıkavak ile Ortakent arasındaki bu yolu bölünmüş yol olarak süratle başladı. Geçen hafta içerisinde yol çalışmaları başladı. Hazirana yılı geldiğinde bu çalışmayı durduracağız. Bu çalışma durdurulduktan sonra önümüzdeki sezon hızlı bir şekilde çalışmaya koyulacağız. Ve bir daha ki sezon sonuna kadar Yalıkavak Ortakent arasındaki çift yol bitmiş olacak. Yol için ödenek ayrılmamış. Bir dönemde gelen müteahhit yapmamış, bırakıp gitmiş. Yol öyle kalmış. Şuan da müteahhidi belli. Yol müteahhide verildi. Çalışmada bu. geçen hafta başladı. Emin olun kısa bir süre içinde burası yapılacak. Yani önümüzdeki sezon Yalıkavak çift şerit olacak. Önümüzdeki sezon bu sorun gidilecek"

BODRUM ÇEVRE YOLU

Ondan önce en önemli bir çevre yolu lazım. Torba'dan, Konacık'tan ve Yalıkavak'a gelecek bir çevre yolu yapacağız. Bu yol 18. 68 km uzunluğunda bir yol olacak. İki gidiş ve iki geliş olacak. Bu güzergahta Pedasa Antik Kenti vardır.

"YER ALTINDAN 8 KM'LİK TÜNEL YAPILACAK"

Tarihi dokuya ve yeşile olan saygımızdan dolayı buraya herhangi bir yapılmasın ve çevresi imara açılmasın diye yer altından 8 kilometrelik tünel yapılacak. Tünelde 2 gidiş ve geliş olacak. Bunu Karayolları yapacak ama buna bizde belediye olarak destek vereceğiz. Ama sonuçta ben gidip Büyükşehir belediyesi olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gidip bunun peşine düştüm. Bu 13 milyon dolarlık bir proje.

"BU YOL 3 SAAT SÜRÜYOR. AMA ŞİMDİ 20 DAKİKA OLACAK"

Ama benim rakiplerim bu projeye karşı çıkıyor. Herhangi bir çevreye ve antik kente zararı yok ama amaç karşı çıkmak. Yazın 1,5 milyon insan geliyor buraya. Gelen insan bisiklet ve motosikletle mi gelecek. Çünkü onlarda vizyon yok. Bu yol 3 saat sürüyor. Ama şimdi 20 dakika olacak. Bu trafik sorunu sadece Bodrum'da değil, Muğla'nın merkezinde, Marmaris'te ve bir çok ilçede var. Her ilçe ile ilgili benim çok ciddi projelerim var.