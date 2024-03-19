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Giriş Tarihi: 19.3.2024 08:52

Başkan Erdoğan'a hakaret eden dört CHP'li yönetici gözaltına alındı

İzmir'de CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve diğer 3 ilçe yöneticisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen CHP'li 4 yönetici, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Başkan Erdoğan’a hakaret eden dört CHP’li yönetici gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve ilçe yöneticileri Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, seçim çalışmaları sırasında iddiaya göre duvarlara yazılama yaptı.

CHP'Lİ 4 YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI

Yazılarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın figürlerini kullanan ve 'Hamza beni acil ara!' yazdıkları öne sürülen yöneticiler, şikayet üzerine Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Okan Er, yöneticileri Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Başkan Erdoğan'a hakaret eden dört CHP'li yönetici gözaltına alındı
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