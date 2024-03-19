Cumhur İttifakı’nın Seyhan adayı Hatipoğlu: Nisan’da Seyhan’da hizmet dönemi başlayacak

Adana'da 31 Mart seçimlerinin yanı sıra, karnaval heyecanının da yaşandığını kaydeden Erdal Hatipoğlu, 13-21 Nisan 2024 tarihlerinde 12'ncisi yapılacak olan Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da Seyhan caddelerinin de şenleneceğini söyledi.

Karnavalın Adana'nın kültür ve tanıtımında büyük önemi bulunduğunu hatırlatan Hatipoğlu, "31 Mart'ta sandığa giden halkımızın teveccühleriyle AK Parti belediyeciliğinin bayrağını Seyhan Belediyesi'nin çatısına dikecek, Nisan'da Seyhan'da AK Parti Belediyeciliğini başlatarak Seyhan'ı ve Seyhanlıları gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Nisan'da Seyhan'da hizmet dönemi başlayacak" dedi.

27 vizyon projelerinden biri olan 01 Turizm Köyü'nü de göreve gelir gelmez masaya yatırarak, uygulamaya geçireceklerini kaydeden Hatipoğlu, "Seyhan'a Türkiye'de eşi, benzeri olmayan, bölgemizin çok fonksiyonlu ilk turizm tesisini inşa edeceğiz. 1000 yatak kapasiteli Turizm Köyü'nde, yurtiçinden ve yurtdışından yüz binlerce kişiyi Adana'da buluşturan Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na gelecek turistleri de Seyhan Turizm Köyü'nde misafir edeceğiz. Farklı tiplerde yapıların yer alacağı turizm köyü ile Seyhan 365 gün turizm merkezi olacak. Seyhan'a sadece Adana'nın değil Türkiye'nin ilk ve en özel turizm merkezini kazandıracağız. Turizm Köyü, doğal afet gibi durumlarda barınma merkezi olarak da kullanılacak" diye konuştu.

Türkiye'nin narenciye üretiminin 3'te 1'inin Adana'da gerçekleştiğini de bildiren Hatipoğlu, projeleri arasında yer alan Aile Çiftçiliği Destek Masası Projesiyle tarıma tam destek vereceklerini, Seyhan'daki çiftçilere tohumdan gübreye, hasattan satışa kadar tüm aşamalarında ziraat mühendisleriyle destek olacaklarını sözlerine ekledi.