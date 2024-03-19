Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanına hakaret eden 4 CHP’li yönetici gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 19.3.2024 09:35

Cumhurbaşkanına hakaret eden 4 CHP’li yönetici gözaltına alındı

İzmir'de CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan diğer 3 ilçe yöneticisi Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cumhurbaşkanına hakaret eden 4 CHP’li yönetici gözaltına alındı

İzmir'de CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve ilçe yöneticileri Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, seçim çalışmaları sırasında iddiaya göre duvarlara yazılama yaptı. Yazılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın figürlerini kullanan ve 'Hamza beni acil ara!' yazdıkları öne sürülen yöneticiler, şikayet üzerine Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Okan Er, yöneticileri Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Cumhurbaşkanına hakaret eden 4 CHP’li yönetici gözaltına alındı
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