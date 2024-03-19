Bakan Özhaseki duyurdu: Depremden bu yana Hatay’a 224 milyar yatırım yaptık

Bir takım incelemelerde ve açılışlarda bulunmak üzere Hatay'da gelen Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antakya'da temel atma törenine katıldı.

Antakya'nın akasya Mahallesi'nde bulunan 500 konutlar bölgesinde 5 bin 807 bağımsız birimin temel atma törenine katılan Bakan Özhaseki, "Hatay'ı önemsediğimiz için bizim buraya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak çok büyük yatırımlarımız var. Geçmişte depreme kadar 74 milyar TL'lik yatırım yaptık ama depremden sonra şu anda tam 224 milyar TL'lik Hatay'da yatırımımız var. Bundan sonra devam edecek, yaralar sarılıncaya kadar. Bütün hak sahibi kardeşlerimiz; 'evet hakkımızı aldık, sizden Allah razı olsun' deyinceye kadar buralardayız. Sonuna kadar da hizmet etmeye devam edeceğiz. Hatay'ı ayağa kaldırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Kabinemizde en önemli gündem maddesi emin olun deprem bölgeleri ve Hatay" dedi.

76 BİN KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Bugün depremin vurduğu 11 şehirde gerçekleştirilecek kura töreniyle 76 bin konutun hak sahibinin belirleneceğini belirten Bakan Özhaseki, "O günden beri 1 saniye bile boş durmadık, şu anda 307 bin tane konutumuzun inşaatı yoluna girdi. Başladı, devam ediyor ve bitmek üzere. Bugün çekilecek kuradan da 76 bin konutumuzu Türkiye genelinde dağıtmış olacağız. Ondan sonra derhal 10 bin, 15 bin konutu da vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan yerinde dönüşüm projeleri açıkladık, binlerce vatandaşımız müracaat etti. Kendi evini yapıyor, biz de para vererek destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

HATAY'DA 144 BİN 611 KONUTUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Hatay'da 144 bin 611 bağımsız birimde inşaatın devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, "Bazı şehirlerimizin merkezlerine başladık, istiyoruz ki merkezlerde inşaatı düzgün yapalım. O yörenin kendine has özel mimari tarzıyla yapalım, o özgün mimari de bundan devam etsin. Kötü bir şekilde gelişmesin istiyorum, şu an Hatay'da 144 bin 611 tane bizim inşaatımız devam ediyor. Eksik kalırsak yine yapacağız, kimsenin endişesi olmasın. Bugün zaten 3 bin 614 konutumuzu da teslim edeceğiz Hatay'da" şeklinde konuştu.

Temel atma töreninde yapılan konuşmaların ardından, Akasya Mahallesinde 5 bin 807 bağımsız bölümün temeli atıldı. Temel atma töreninin ardından Bakan Özhaseki, kalıcı konutların kuralarının çekileceği İskenderun'a hareket etti.