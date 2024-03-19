İzmir’de terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, MLKP silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. Tanık beyanları ile fiziki takip tespitleri sonucu, örgüt yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda İzmir'de çeşitli faaliyetler organize ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi. Aralarında ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit'in de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bulunan örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.