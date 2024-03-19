Kayseri’de su fiyatlarında “yüzde 30 indirim” daha

Gölbaşı Meydanı'nda bulunan ve geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan eski bir su sarnıcının, Talas Belediyesi tarafından Su Medeniyetleri Galerisi'ne dönüştürülerek açılışının gerçekleştirildiği törene, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve ilçe sakinleri katıldı.

"TAM YÜZDE 50 İNDİRİM YAPMIŞ OLDUK"

Açılış töreninde su ile ilgili müjde vereceğini ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi: "Suda yüzde 30 indirim yapalım. Hayırlı, uğurlu olsun. Daha önce de yüzde 20 yapmıştık, yüzde 50 indirim oldu. Daha da önce yılbaşındaki meclisimizde TEFE-TÜFE oranını sabitledik, oradan fedakârlık yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, biz insanlarımızı seviyoruz, sizlere layık olmak için çırpınıyoruz. Belediye sizin belediyeniz, fedakârlığı yapma, gayret etme, enflasyonla mücadele etme zamanıdır, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Tam yüzde 50 indirim yapmış olduk."

SU FİYATLARINDA ARTIK İLK 3 TEYİZ

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir'in yatırım ve hizmet lideri olduğuna vurgu yaparak, "Kayseri'mizin suyu Erciyes'imizden 200 metre derinlikten çıkıyor, enerji boyutu bütçemizin 4'te 1'ine tekabül ediyor. GES projeleri yatırımları yapıyoruz. Kayseri'de altyapıda en güçlü belediyelerden birisiyiz. Sizlere temiz su iletmekle kalmıyor, aynı zamanda kanal çalışmalarının yanında yağmur suyu ile gerekli çalışmalarımızı yapıyor, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir olarak ilk sırada. Su fiyatlarında da artık ilk 3'e girebiliriz. Önemli olan insana yatırım yapmaktır" diye konuştu.