Kobani davasında sona gelindi: Karar 17 Nisan’da açıklanacak

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerin yanı sıra eski HDP genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı 14 Nisan 2023'teki davada 5 bin sayfanın üzerindeki esas hakkında mütalaa açıklanmıştı. Mütalaada Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 36 sanığın en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Mütalaada, sanıkların PKK terör örgütü elebaşlarıyla hareket ettikleri, suç işlenmesi için çağrıda bulundukları, müşterek fail olarak olay tarihinde ülke genelindeki terör eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi.Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşmaya tutuklu sanıkların bazıları SEGBİS'le katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti yargılamanın son aşamasına gelinmesi nedeniyle sanıkların son sözlerinin alınacağını kaydetti. Sanıkların son sözlerin dinlenilmesinin ardından ara karar açıklayan mahkeme, dava dosyanın hükmün hazırlanıp açıklanması için incelenmeye alınmasına hükmetti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, hükmü açıklamak üzere davayı 17 Nisan'a erteledi.