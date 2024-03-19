Malatya’da 1700 adet deprem konutunun kurası çekildi.... Konutlar hak sahiplerine teslim edildi

Merkez Üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat 2023'teki 7,7 ile 7, büyüklüğündeki iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası bir bir tamamlanıyor. Malatya'da 1700 adet deprem konutunun kurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans sistemiyle katıldığı törenle depremzede konutları hak sahiplerine teslim edildi. Malatya'daki törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hazır bulundu.

Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine video konferans yönetimi ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasından, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanların yanında olduk, olacağız. Depremzedelerimizin geçici olarak gittikleri yerlerde onlara dört elle sarılan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum"dedi.

"HEDEF YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT VERMEK"

Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut vermek. 1,5 ayda 76 bin konut sayısını aşmış bulunuyoruz. Hedeflerimizi yerine getirmeye çok az kaldı. Amacımız yaşkalık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 iş yerinden oluşan 442 bin hak sahibinin tamamını yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmaktır.

Sadece bu yıl 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık. Geçtiğimiz yıl da aynı miktarda harcama yaptık. Bunlar sadece bütçeden yapılan harcama. STK'ların vaandaşlarımızın katkıları bunun dışındadır. Ülkemizin ve şehirlerimizin üzerindeki deprem yükünü tümüyle kaldırmayı hedefliyoruz.

"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"

Deprem siyaset üstü bir konudur, ihmale gelmez. Deprem riski ve deprem sonrası kayıp yaşama olayı en yüksek olan İstanbul'a Murat Kurum'u aday gösterdik. son 5 yıldaki tüm afetlerde çalışmaları başarıyla yöneten Murat kardeşimizin İstanbul'u da depreme en iyi şekilde hazırlayacağından asla şüphe duymuyoruz.

Aynı tehditle yüz yüze olan diğer şehirlerimizde de seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz. Bugünkü kura töreniyle anahtarını alacak vatandaşlarımıza konutlarının hayırlı olmasını diliyorum.