Mersin’de terör operasyonu: 11 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından,

PKK/KCK Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Mersin merkezli kapsamlı çalışmalar neticesinde, kendilerine muhalif olarak gördükleri şahısları tehdit ettikleri ve baskı yaptıkları tespit edilen, seçim irtibat bürosu açılışlarında terörü ve teröristi övücü örgütsel slogan attığı tespit edilen, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü ve özendirici nitelikte 11 şüpheli paylaşımlarla propaganda yaptığı tespit edildi. Şafak vakti 130 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 1adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.