SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: 38 kişinin kimliği tespit edildi! 12 kişi gözaltına alındı

FUTBOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMA YOK

Kamera görüntüleri izlenerek kimler burada kusurluysa adli soruşturma Cumhuriyet savcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası çıkacaktır.

Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil.

Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik soruşturma yapılacağına yönelik algı oluşturulmuş, böyle bir şey söz konusu değil

Bakan Tunç'tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor