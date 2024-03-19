SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: 38 kişinin kimliği tespit edildi! 12 kişi gözaltına alındı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Dünkü spor müsabakasından sonra gözaltılar gerçekleşti, Sahaya inen taraftarlar futbolculara yönelik saldırılar, sonrasın adli soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişini kimlikleri tespit edildi, 12 kişi gözaltına alınmıştı.
FUTBOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMA YOK
Kamera görüntüleri izlenerek kimler burada kusurluysa adli soruşturma Cumhuriyet savcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası çıkacaktır.
Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil.
Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik soruşturma yapılacağına yönelik algı oluşturulmuş, böyle bir şey söz konusu değilBakan Tunç'tan canavar anne Eylem Tok ve oğluyla ilgili açıklama: İade süreci devam ediyor