Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: 38 kişinin kimliği tespit edildi! 12 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 19.3.2024 16:44 Son Güncelleme: 19.3.2024 16:56

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: 38 kişinin kimliği tespit edildi! 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. Tunç yaptığı açıklamada, "Dünkü spor müsabakasından sonra gözaltılar gerçekleşti, Sahaya inen taraftarlar futbolculara yönelik saldırılar, sonrasında adli soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi, 12 kişi gözaltına alınmıştı" ifadelerini kullandı. Tunç öte yandan futbolcularla ilgili bir soruşturmanın olmadığını da belirtti.

SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: 38 kişinin kimliği tespit edildi! 12 kişi gözaltına alındı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dünkü spor müsabakasından sonra gözaltılar gerçekleşti, Sahaya inen taraftarlar futbolculara yönelik saldırılar, sonrasın adli soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişini kimlikleri tespit edildi, 12 kişi gözaltına alınmıştı.

FUTBOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMA YOK
Kamera görüntüleri izlenerek kimler burada kusurluysa adli soruşturma Cumhuriyet savcılığımızın yapacağı soruşturma sonrası çıkacaktır.

Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil.

Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik soruşturma yapılacağına yönelik algı oluşturulmuş, böyle bir şey söz konusu değil

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SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: 38 kişinin kimliği tespit edildi! 12 kişi gözaltına alındı
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