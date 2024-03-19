Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu! "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
Giriş Tarihi: 19.3.2024 23:11 Son Güncelleme: 19.3.2024 23:23

SON DAKİKA | MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu! "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" notuyla Irak'ın kuzeyindeki 27 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | MSB açıkladı: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu! Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin, düzenlenen hava harekatları ile imha edildiğini bildirdi.

KRİTİK BÖLGEDEKİ HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi." ifadesine yer verildi.

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SON DAKİKA | MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu! "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
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