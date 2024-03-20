Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarla bir araya gelen Genç, "1'i Avni Aker Millet Bahçesi'nin olduğu bölgede olmak üzere 2 tane Kültür Sanat Merkezi yapacağız" açıklamalarında bulundu. Başkan Genç, "Avni Aker Millet Bahçemizin yerinde daha önce konut, ticaret merkezi yapılması düşüncesi vardı. Bu bölgemizde bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz dedik, etmedik. Bu bölgede eğer bina yapılacaksa o bina sadece Kültür Sanat Merkezi olsun istiyoruz ve onu yapacağız inşallah" dedi. Başkan Genç, "2. Kültür Sanat Merkezi'nin yer seçimi ve arsa oluşturulması çalışmasını da 2025 yılı ortasına kadar tamamlayıp, 2026 yılında temel atmayı planlıyoruz" dedi.