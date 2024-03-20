30 bin 723 depremzede aile yeni yuvasına kavuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'den canlı bağlantıyla 11 ildeki Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:Depremin ardından toplamda 76 bin konut yapıldı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmek. Geçtiğimiz ayın başlarında 46 bin konut ve köy evinin anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz. Amacımız yaklaşık 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 işyerinden oluşan 442 bin hak sahibinin hiçbirini mağdur etmeden tamamını yuvalarına ve işyerlerine kavuşturmak.Deprem hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek için acele etmeliyiz. İstanbul gibi yerlerde böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır.Taşınmadan kiraya, enkaz kaldırmadan geçici barınmaya her konuda 115 milyar liralık kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık. Tüm kayıpları telafi edecek güce, imkâna, dirayete sahibiz demiştik. Sözümüzü tutmak için gece gündüz çalışıyor, geçici konutlardan kalıcı konutlara tüm dönüşleri hızlı şekilde sağlıyoruz. Önümüzdeki yıldan sonra ülkemizin ve şehirlerimizin üzerindeki deprem yükünü tümüyle kaldırmayı hedefliyoruz. Böyle bir yükün altından milli dayanışma, afetle mücadele ve konut inşası alanındaki güçlü birikimimizle ancak biz kalkabilirdik.Hayat pahalılığıyla mücadelenin önceliklerimizin başında yer aldığı ekonomi programımızı zor şartlarda uygulamayı sürdürüyoruz. Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak bu programı sabote etmek için çalışanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz.Her kim deprem tehdidini küçümseyerek buraya harcanması gereken kaynağı başka yere yönlendiriyorsa bu milletin en büyük düşmanıdır. Zübük siyasetiyle başka alanlarda insanların gözlerini boyamak belki mümkün olabilir. Bu anlayışın deprem karşısında zerre kadar önemi yok. Deprem siyaset üstü bir konudur