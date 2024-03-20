Ankara’yı hizmet ve esersizlik girdabından kurtaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde aralarında 56 yataklı Mamak Devlet Hastanesi, Başak Halk Sağlığı Merkezi, TOKİ tarafında inşa edilen bin konut, ilçe emniyet müdürlüğü le Tuzluçayır ve Kartaltepe polis merkezleri ve Zirvekent Jandarma Merkezi'nin de olduğu 52 kalem yatırımın toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti:Ankara son 5 yılda hizmetsizlik ve esersizlik girdabına düştü. Havalimanından buralara kadar yolların asfaltlanması diye bir şey var mı? Nereden nereye geldik. Seçim meydanlarından bol keseden vaat dağıttılar ama göreve gelince verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler. Ankara 5 yıl daha böyle yönetilmeyi kaldıramaz. Ankara bu kadar ihmale, bu kadar yatırımsızlığa tahammül edemez. Ankara'nın yavaşlıktan kurtulması ve bir an önce hızlanması gerekiyor. Trafik başta olmak üzere şehrimizin sorunlarının kördüğüm haline gelmemesi için, 31 Mart seçimleri büyük bir fırsattır.Siyaset geleneğimizde muhalefetin yaptığı gibi suçu millete atmak yoktur. Muhalefet cenahı yenildikleri seçim sonrasında bile kendilerini sorgulamaz ve hesaba çekmezler. Kimsenin kökenine ve mezhebine bakmayız. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor. Asla ırkçı faşist zihniyetten olmadık. Belediye kapısını kimseye kapatmadık.