Aydın, Ortahisar’ın önemli sorununa neşter vuracak

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın, " 'En Mutlu Şehir' hedefi ile Ortahisar ilçemizdeki başarılı hizmet çıtasını daha da yukarıya çıkartmak için göreve talibiz. 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıktığımızda şehrimizde ortak akla önem veren yönetim anlayışı sergileyeceğiz ve beklenen projeleri hayata geçireceğiz. Bunları yaparken hemşehrilerimizin yaşantılarını da kolaylaştırmak adına çalışacağız" dedi.

ÇAY FABRİKASI KURMAYI HEDEFLİYORUZ

Önceliğinin istihdam olduğunu belirten Aydın, "Göreve geldiğimiz ilk anda öncelikle istihdam ağırlıklı projelere önem vereceğiz. Çağlayan Vadisi'nde bir çay fabrikasını hayata geçirmek için girişimlerimiz var. Böylelikle Ortahisar'da vatandaşlarımızın istihdam sıkıntısına çözüm bulmak amacındayız. Bu fabrikada turizm odaklı ürünler yaparak şehre kültürel anlamda da katkı sunmayı düşünüyoruz. Bu konuda ÇAYKUR ile görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

KIRSAL ÜRETİM KENTSEL TÜKETİM

Aydın açıklamalarına şöyle devam etti: "OR-KOOP Kırsal Üretim Kentsel Tüketim Projemiz ile kurulacak kalkınma kooperatifleriyle kırsalda ve kentte üretilen el emeği yerel ürünlerin oluşturulacak bir marka etrafında toplanarak paketlenmesinden pazarlanmasına kadar olan sürecin takip edildiği modern ve dijital her türlü imkânın kullanılacağı bir sistem organize edeceğiz.

SERALAR VE MEYVE KURUTMA TESİSLERİ

Kırsal mahallelerimizde yerel üretimi desteklemek ve kırsal istihdama katkıda bulunmak amacıyla modern tekniklerinin kullanıldığı seralar oluşturularak halkımızın hizmetine sunulacak. Oluşturacağımız kadın destek kooperatifleri aracılığıyla eğitim, tohum gibi destekler sağlanarak kırsal üretim özendirilecektir. İlimiz kırsal mahallerinde meyvelerin hiçbir şekilde ekonomik değerlerinin oluşmadığı ve çoğunluğun tüketilmeden çürümeye terkedildiği bilinmekte. Ortahisar Belediyemiz'in kuracak olduğu bir tesisle adeta atıl durumda bulunan ve göz ardı edilen ürünler ciddi bir ekonomik ürüne dönüştürülecek" ifadelerini kullandı.