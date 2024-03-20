Çerkezköy’e ‘nefes aldıracak’ projeler

Cumhur İttifakı AK Parti Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret ediyor, vatandaşların sorunlarını dinliyor. Vatandaşların ilçede sosyal alanların az olduğunu belirtmesi üzerine, seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerden bahseden Öğe, "Bağlık Doğal Gölet ve Mesire Alanı ile Kocameşe Mesire Alanı projelerimiz Çerkezköy'e nefes aldıracak projelerden sadece bir kaçı" dedi. "Bağlık Doğal Gölet ve Mesire Alanı" projesi hakkında bilgi veren Öğe, "Artık Çerkezköylü vatandaşlarımızın hafta sonu tatilleri için şehir dışına taşınma zahmetine son veriyoruz. Bağlık Mahallemiz sınırlarında, askeri alanın arka tarafında, ormanlık alan içerisinde 20 bin metrekarelik alana sahip bir doğal gölet bulunmaktadır. Bu alanda yapılacak düzenlemelerle yaklaşık 150 bin metrekarelik büyüklüğünde, doğayla iç içe bir mesire alanını halkımızla buluşturuyoruz. Yeşille ve doğayla bütünleşen bu projemizin kapsamında; bin metrekare açık, 250 metrekare alana sahip kır düğün salonu, yürüyüş ve bisiklet yolları, barbekü ve piknik alanları, çocuk oyun parkları, spor alanları, kafeterya, büfeler yer alacaktır" dedi.Abdullah Öğe, Kızılpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kocameşe mevkisinde de "Kocameşe Mesire Alanı" projesini hayata geçireceklerini söyleyerek bu projenin önemli bir eksikliği gidereceğini aktardı. Öğe, Veliköylülerin de Kocameşe'den yararlanmalarını sağlayacaklarını belirterek, "Kızılpınar ve Veliköy'deki vatandaşlarımızın ailesi ile vakit geçirebileceği, nefes alacağı, sosyalleşeceği, yıllardır bekledikleri, vatandaşlarımıza yakışır bir mesire alanı kazandıracağız" diye konuştu.