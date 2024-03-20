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Giriş Tarihi: 20.3.2024 09:39

İzmir merkezli DHKP-C ve MLKP operasyonu: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şok baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunmayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli DHKP-C ve MLKP operasyonu: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye finansman sağladıkları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunmayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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İzmir merkezli DHKP-C ve MLKP operasyonu: 18 gözaltı
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