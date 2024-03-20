O teröriste nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına sınır ötesinde ağır darbe indirdi. Süleymani'ye de saha ajanlarının desteğiyle düzenlenen operasyonda PKK/ KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın genel sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen (36) etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne 2011'de katıldığı beirlenen Bilen hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Sınır dışına çıkan terörist; Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdikten sonra Irak Süleymaniye'ye geçti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde mavi kategoride aranan teröristin İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bilen, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye'deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği öğrenildi.